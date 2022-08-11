Kürtçe müzik yapan grup, Taksim'de zabıta engeline takılınca belediye binasının önünde şarkı söyleyip eylem yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtaları Taksim'de Kürtçe müzik yapan gruba gruba izin vermedi. Ardından durumu protesto etmek için grup harekete geçti.

Kürtçe müzik söyleyen genç grup bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Binası önüne giderek Kürtçe ezgiler ile durumu protesto etti.

Öte yandan Belediye binasının camından birçok kişi müzik söyleyen grubu izleyip O anları telefon kamerası ile kayda aldı.