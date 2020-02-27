Taksim'de lodos hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Taksim'de lodos hayatı olumsuz etkiliyor

7 saat önce

Kent genelinde etkisini gösteren lodos, Taksim Meydanında vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Taksim'de lodos hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Kent genelinde etkisini gösteren lodos, Taksim Meydanında vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından beklenen lodos gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Şehrin birçok noktasında hissedilen lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim Meydanında yürüyen vatandaşlar kuvvetli lodosun etkisiyle zaman zaman ayakta durmakta dahi zorlandı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, lodosun 2 gün boyunca etkisini gösterecek.

(Sümer Avcı - İsmail Coşkun/İHA)

Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:10 Kaynak: İHA
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