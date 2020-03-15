Taksim'de lüks aracının egzozundan susturucuyu çıkaran adama para cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de lüks aracının egzozundan susturucuyu çıkaran adama para cezası - Son Dakika

Taksim'de lüks aracının egzozundan susturucuyu çıkaran adama para cezası

6 saat önce

Taksim'de lüks aracının egzozundan susturucuyu çıkaran adama para cezası Egzozundan susturucuyu çıkararak gürültüye sebep oldu, lüks aracı çekildi Taksim Meydanı'nda lüks aracının egzozundan susturucuyu çıkarıp gürültü yaparak ilerleyen Iraklı bir adama 2 bin 228 lira ceza kesildi.

Taksim'de lüks aracının egzozundan susturucuyu çıkaran adama para cezası

Egzozundan susturucuyu çıkararak gürültüye sebep oldu, lüks aracı çekildi

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda lüks aracının egzozundan susturucuyu çıkarıp gürültü yaparak ilerleyen Iraklı bir adama 2 bin 228 lira ceza kesildi. Polis ekipleri lüks aracı otoparka çekti.

Taksim Meydanı'nda yaklaşık 600 bin TL değerindeki lüks aracıyla seyahat eden Iraklı Kamil Haydar Abbas isimli bir kişi, aracının polis tarafından çekilmesiyle önce ne olduğunu anlamadı. Sıraselviler Caddesi'nde aracı kenara çekilen Abbas, polisin kendisine arabadan gelen aşırı gürültüyü sorması üzerine sesin motordan geldiğini iddia etti. Ancak polisler aracı incelediğinde egzozdan susturucunun çıkartıldığını ve sesin egzozdan geldiğini anladı. Aracın egzozunun değiştiğini ve aşırı ses çıkardığını gören polisler sürücü Kamil Haydar Abbas'a 2 bin 228 lira değerinde ceza kesti. Ardından vatandaşların meraklı bakışları arasında trafik ekipleri tarafından lüks araç Kasımpaşa Otoparkı'na çekildi. Bazı vatandaşların ise araç çekilirken fotoğraf çektiği görüldü.

Taksim'de lüks aracının egzozundan susturucuyu çıkaran adama para cezası

Taksim, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 15:44:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Taksim'de lüks aracının egzozundan susturucuyu çıkaran adama para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]