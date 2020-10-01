Taksim'de mağazadaki sıra kavgasının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Taksim'de mağazadaki sıra kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Taksim'de mağazadaki sıra kavgasının görüntüleri ortaya çıktı Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki giyim mağazasındaki kasa sırasında kavga çıktı Taksim İstiklal Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasında, kasa sırasına kaynak yapmaya çalışan genç bir kadın, sıradaki başka bir kadın...

Taksim'de mağazadaki sıra kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki giyim mağazasındaki kasa sırasında kavga çıktı

İSTANBUL - Taksim İstiklal Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasında, kasa sırasına kaynak yapmaya çalışan genç bir kadın, sıradaki başka bir kadın tarafından uyarılınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınla saçını çekmeye çalıştığı diğer bir kadının sevgilisiyle yaşanan arbede güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abbas Aslan sevgilisiyle birlikte akşam saatlerinde cadde üzerinde bir giyim mağazasına geldi. Mağazada bir süre alışveriş yapan çift ardından beğendiklerini satın almak için kasa sırasına girdi. O esnada kimliği belirsiz genç bir kadın, kasa sırasına kaynak yapmak istedi. Ancak sıradaki başka bir kadın, kendisini uyararak sıranın en arkasına geçmesini söyledi. Bu duruma sinirlenen kadın, kendisini uyaran kadının alışveriş yaparak mağazadan çıkmasının ardından iddiaya göre arkasından hakaret ve küfür etmeye başladı. Bu durumdan rahatsız olan Aslan'ın sevgilisi ise, kadın tepki göstererek konuyu uzatmamasını söyledi.

Saçını çekmeye çalışınca ortalık karıştı

Ancak uyarıları dikkate almayarak söylemlerini daha da ağırlaştıran kadın, bu kez de Aslan'ın sevgilisiyle tartışmaya başladı. Dakikalarca süren tartışma sonrasında kadın, Aslan'ın sevgilisinin saçını çekmeye çalıştı. Saldırıyı fark ederek eliyle önleyen Aslan ise kadını iterek uzaklaştırmak istedi. Ancak saldırgan kadının Aslan'ın kız arkadaşını itmeye devam etmesi üzerine aralarında arbede çıktı. Arbede Aslan'ın kız arkadaşının da karşılık vermesi üzerine büyüyen arbede, mağaza çalışanının araya girmesiyle sona erdi. Yaşananlar ise mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından alışverişini yapan saldırgan kadın ile Aslan ve kız arkadaşı mağazadan ayrıldı. Çiftin kadından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Taksim'de mağazadaki sıra kavgasının görüntüleri ortaya çıktı
Taksim'de mağazadaki sıra kavgasının görüntüleri ortaya çıktı
Taksim'de mağazadaki sıra kavgasının görüntüleri ortaya çıktı
Taksim'de mağazadaki sıra kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Taksim, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de mağazadaki sıra kavgasının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Beyin kanaması geçiren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı
İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı         
17:53
Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni         
17:36
Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor         
16:45
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım         
16:00
Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu         
15:31
Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu         
15:21
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2 milyar 803 milyon dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2 milyar 803 milyon dolar azaldı         
14:55
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu         
12:47
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor         
11:45
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar         
10:55
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum         
10:28
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 18:23:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taksim'de mağazadaki sıra kavgasının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei