Taksim'de maske takmayan turistler uyarıldı - Son Dakika

Taksim'de maske takmayan turistler uyarıldı
17.10.2020 15:32
TAKSİM Meydanı'nda turistlere drone'li maske denetimi yapıldı.
TAKSİM Meydanı'nda turistlere drone'li maske denetimi yapıldı. Maskesini çenesine ve koluna takanlar uyarıldı. Maske takmayan turistler "Çantamda, unuttum, bir anlık çıkardım" gibi bahaneler üretti. Polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.
Son günlerde koronavirüs hasta sayısının artmasıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turistlere yönelik maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Denetime İHA Büro ekibi de drone ile anons yaparak destek verdi. Maskelerini koluna takanlar ve çenesine indirenler polis ekipleri tarafından tek tek uyarıldı. Maske takmayan turistler "Çantamda, az önce çıkardım, unuttum, bir anlık çıkardım" gibi bahaneler üretti. Polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.
- İstanbul
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