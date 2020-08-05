Taksim'de maske unutuldu - Son Dakika

Korana virüs salgınında günlük vaka sayıları artış göstermesine rağmen Taksim'de bazı vatandaşlar yasak dinlemeyerek maskesiz dolaştı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı. Kurban Bayramı'nın ardından vakalar artmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralının üzerinde durmasına karşın, Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar maskesiz dolaşırken, bazılarının da maskeyi uygun şekilde takmadığı görüldü. - İSTANBUL