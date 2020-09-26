Taksim'de maskeler yine kollarda ve ceplerde - Son Dakika

Taksim'de maskeler yine kollarda ve ceplerde

Atlı polislerden, maskesini koluna takıp cebinde gezdirenlere uyarı

İSTANBUL - Atlı polisler İstiklal Caddesinde, maskesini, koluna, takan, elinde ve cebinde gezdiren vatandaşlara uyarıda bulundu. Taksim'de görüntü yine değişmezken, Atlı polisler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske ve sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı. Atlı birliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşları cep telefonlarına sarılarak polislerle birlikte fotoğraf çektirdi. Polisler maske takmayanları uyardı. Denetim de bir çok vatandaşın maskesini takmadığı, elinde ve cebinde taşıdığı görüldü.