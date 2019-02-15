Son Dakika Haberleri: Taksim'de Mescitte Yer Bulamayan Vatandaşlar Yağmur Altında Cuma Namazı Kıldı

Taksim'de Mescitte Yer Bulamayan Vatandaşlar Yağmur Altında Cuma Namazı Kıldı

37 dakika önce

İstanbul'da cuma namazı sırasında aniden bastıran şiddetli yağmur, Taksim Mescidi'nde yer bulamayıp mescit çevresindeki alanda ibadetini yerine getirmek için toplanan vatandaşların ıslanmasına neden oldu.

Taksim'de Mescitte Yer Bulamayan Vatandaşlar Yağmur Altında Cuma Namazı Kıldı, System.String[]
İstanbul'da cuma namazı sırasında aniden bastıran şiddetli yağmur, Taksim Mescidi'nde yer bulamayıp mescit çevresindeki alanda ibadetini yerine getirmek için toplanan vatandaşların ıslanmasına neden oldu. Vatandaşlar yağmura aldırış etmeden ibadetlerini gerçekleştirirken ortaya çıkan görüntü inşası devam eden Taksim Camii'nin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Cuma namazını kılmak için Beyoğlu'nda bulunan Taksim Mescidi'ne gelen çok sayıda vatandaş mescidi doldurdu. Dışarıda kalan vatandaşlar mescidin etrafındaki alanda açık havada ibadetlerini yerine getirdi. Namaz esnasında bastıran yağmur ibadetini yerine getirmek için toplanan vatandaşların ıslanmasına sebep oldu. Vatandaşlar ise yağmura aldırış etmeden ibadetlerini yerine getirdi.

Mescidin çevresinde ortaya çıkan görüntüler ise inşası devam eden Taksim Camii'nin gerekliliğini de bir kez daha gözler önüne serdi. Cami tamamlandığında 2 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:25 Kaynak: İHA

İstanbul, Taksim, Güncel
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