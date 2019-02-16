Son Dakika Haberleri: Taksim'de Mescitte Yer Bulamayan Vatandaşlar Yağmur Altında Cuma Namazı Kıldı

Taksim'de Mescitte Yer Bulamayan Vatandaşlar Yağmur Altında Cuma Namazı Kıldı

46 dakika önce

Taksim'de mescitte yer bulamayan vatandaşlar yağmur altında Cuma namazı kıldı -Taksim'de vatandaşlar yağmur altında Cuma namazı kıldı Dışarı taşan kalabalık Taksim Camii'nin gerekliliğini gözler önüne serdiİSTANBUL - Cuma namazı sırasında aniden bastıran şiddetli yağmur, Taksim Mescidi'nde...

Taksim'de Mescitte Yer Bulamayan Vatandaşlar Yağmur Altında Cuma Namazı Kıldı, System.String[]
Taksim'de mescitte yer bulamayan vatandaşlar yağmur altında Cuma namazı kıldı
-Taksim'de vatandaşlar yağmur altında Cuma namazı kıldı
Dışarı taşan kalabalık Taksim Camii'nin gerekliliğini gözler önüne serdi

İSTANBUL - Cuma namazı sırasında aniden bastıran şiddetli yağmur, Taksim Mescidi'nde yer bulamayıp mescit çevresindeki alanda ibadetini yerine getirmek için toplanan vatandaşların ıslanmasına neden oldu. Vatandaşlar yağmura aldırış etmeden ibadetlerini gerçekleştirirken ortaya çıkan görüntü inşası devam eden Taksim Camii'nin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Çok sayıda vatandaş, Cuma namazını Beyoğlu'nda bulunan Taksim Mescidi'nde kılmak için mescide gelince mescitte yer kalmadı. Vatandaşlar Cuma namazını kılmak için mescidin etrafındaki alanda açık havada ibadetlerini yerine getirdi. Vatandaşların namaz kıldığı sırada bastıran yağmur ibadetini yerine getirmek için toplanan vatandaşların ıslanmasına sebep oldu. Vatandaşlar ise yağmura aldırış etmeden ibadetlerini yerine getirdi. Mescidin çevresinde ortaya çıkan görüntüler ise inşası devam eden Taksim Camii'nin gerekliliğini de bir kez daha gözler önüne serdi. Cami tamamlandığında 2 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:59 Kaynak: İHA

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