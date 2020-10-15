Taksim'de öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar davasında gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika

Taksim'de öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar davasında gerekçeli karar açıklandı

15.10.2020 13:33

Taksim'de öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar davasında gerekçeli karar açıklandı "Mahkememizde oluşan tam bir vicdani kanaate göre hüküm kurulmuştur" İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile birlikteyken 2 kişi tarafından uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren mühendis Halit Ayar davasında mahkeme...

Taksim'de öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar davasında gerekçeli karar açıklandı

"Mahkememizde oluşan tam bir vicdani kanaate göre hüküm kurulmuştur"

İSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile birlikteyken 2 kişi tarafından uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren mühendis Halit Ayar davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Olayın anlatıldığı gerekçeli kararda mahkeme vicdani kanaate göre hüküm kurulduğunu belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu 23 yaşındaki genç mühendis Halit Ayar, 7 Eylül'de İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile birlikteyken bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından açılan davada yargılanan 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 3'er kez 9 yıl 9 ay hapis cezası kararı verilmişti.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında olay günü Halit Ayar ile arkadaşlarının gezmek için İstiklal Caddesi'ne gittiği ve evlerine dönmek için metro istasyonuna geldiklerinde sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal ile karşılaştıkları anlatıldı. Sanıkların Halit Ayar ve arkadaşlarından önce bira ardından para istediğinin de aktarıldığı gerekçeli kararda, para alamadıkları için sinirlenen sanıklardan Erhan Kurdal'ın elindeki bira şişesini kırarak maktul ve arkadaşlarına saldırdığı belirtildi.

2 grup arasında kavga çıktığı da gerekçeli kararda açıklanarak "Maktul Halit Ayar'ın herhangi bir müdahalesi olmaksızın gelişen bu kavga sırasında sanık Kurdal'ın elindeki bira şişesiyle katılanlara vurduğu, akabinde diğer sanık Emra Yaşar'ın da kavgaya dahil olduğu ve bu sanığın bıçak ile maktul Halit Ayar'ı sol göğsünden yaraladığı ve Halit Ayar'ın kaçmaya çalıştığı sırada yere düştüğü" şeklinde olay anı anlatıldı.

Sanıklardan Emra Yaşar'ın elindeki bıçak ile yerde yatar vaziyette olan Halit Ayar'ı sırtından bıçaklamaya devam ettiği de gerekçeli kararda anlatılarak "Maktul yerden kalkmak istediğinde ise bu kez diğer sanık Erhan Kurdal'ın maktulün karnına tekmeler ile vurduğu, maktulün bu durumunu gören arkadaşı Mustafa Sinan Nalçacı'nın olay yerine geldiği ve sanıklara engel olmak istediği ancak sanık Yaşar'ın ona da bıçak sallayıp yaraladığı" cümleleriyle cinayet anı anlatıldı.

Sanıkların olay yerinden uzaklaştıkları, maktul Halit Ayar'ın ise vücudundaki 4 adet kesici delici alet yaralanması sonucu hayatını kaybettiği gerekçeli kararda belirtildi.

Olaya karşı mahkemede tam bir vicdani kanaat oluştuğu gerekçeli kararda ifade edilerek sanıklar hakkında 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan ise 3'er kez 9 yıl 9 ay hapis cezası kararı verildiği ifade edildi. Sanıkların tamamen haksız bir zeminde olayı gerçekleştirdikleri de açıklayan mahkeme, lehlerine indirim hükümlerinin uygulanmadığını aktardı.

Taksim'de öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar davasında gerekçeli karar açıklandı
Taksim'de öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar davasında gerekçeli karar açıklandı
Taksim'de öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar davasında gerekçeli karar açıklandı
Taksim'de öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar davasında gerekçeli karar açıklandı
Taksim'de öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar davasında gerekçeli karar açıklandı

İstiklal Caddesi, Halit Ayar, Mahkeme, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar davasında gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Portakal, MHP'ye yakın isimle yaptığı görüşmeyi aktardı: Bahçeli'den bir çıkışı gelebilir Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı bugün itibarıyla ziyarete kapatıldı Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
Kaybettiği kimlik fotokopisiyle, adına telefon hattı çıkarılan kadına 4 ilde 5 dava açıldı Kaybettiği kimlik fotokopisiyle, adına telefon hattı çıkarılan kadına 4 ilde 5 dava açıldı         
14:02
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı         
12:57
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak         
11:26
Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi         
10:29
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı         
09:28
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor         
09:11
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 15:06:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taksim'de öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar davasında gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei