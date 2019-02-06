Taksim'de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Uygulaması
1 saat önce
Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak yapılan "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulaması Taksim'de trafik ekiplerince gerçekleştirildi.
Türkiye
'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak yapılan "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulaması Taksim
'de trafik ekiplerince gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı
tarafından trafikte yaya bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla Türkiye'nin 81 ilinde uygulama gerçekleştirildi. Eş zamanlı yapılan uygulama ile 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik yılı ilan edilirken, kampanya ve tanıtımlarla kamuoyuna duyuruldu.
Taksim'de trafik ekipleri ise yayalara ve sürücülere broşür dağıtarak uygulama hakkında bilgi verdi. Yaya geçidinde yayalara öncelik vermeyen sürücülere ise 488 lira ceza verileceğini trafik ekipleri sürücülere aktardı. Yayalar
uygulamadan memnun iken sürücüler ise silinmiş yaya geçidinden şikayetçi oldu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:48 Kaynak: İHA
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