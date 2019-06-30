Son Dakika Haberleri: Taksim'de 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi
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Taksim'de 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

1 saat önce

BEYOĞLU Mis Sokak'ta toplanan LGBTİ üyesi bir grup İstanbul Valiliği tarafından yasaklanan 'Onur Yürüyüşü 'ne ilişkin basın açıklaması yaptı.

Taksim'de 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi, System.String[]
BEYOĞLU Mis Sokak'ta toplanan LGBTİ üyesi bir grup İstanbul Valiliği tarafından yasaklanan 'Onur Yürüyüşü 'ne ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından dağılmayan gruba polis müdahale etti.
İstanbul Valiliği tarafından İstiklal Caddesi'nde yapılması planlanan 'LGBTİ Onur Yürüyüşü 'ne izin verilmeyeceğinin açıklamasının ardından LGBTİ üyesi bir grup saat 17.00'da Beyoğlu Mis sokakta toplandı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı alanda LGBTİ üyeleri basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından polis ekipleri gruba dağılması yönünde uyarıda bulundu. Uyarının ardından dağılmayan gruba polis biber gazlı plastik mermi ile müdahale etti. Müdahalenin ardından grubun ara sokaklarda yeniden toplanması üzerine polis ekipleri gruba ikinci kez müdahale etti. Polis ekiplerinin önlemleri sürüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:34 Kaynak: DHA
Beyoğlu, İstanbul, Polis, Güncel
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