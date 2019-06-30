Taksim'de 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Taksim'deki Onur Yürüyüşü'ne polis plastik mermiyle müdahale etti!

İstanbul'da bin adrese eş zamanlı asayiş operasyonu!

Fatih Erbakan: İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız