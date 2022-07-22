TAKSİM'DE OTEL ÇEVRESİNDE KEŞİF YAPMIŞLAR... 3 İRANLI TUTUKLANDI

TÜRKİYE'deki İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İran uyruklu 3 şüpheli dün tutuklandı. Soruşturmada ilk operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu 4 şüpheli 29 Haziran'da tutuklanmıştı. Şüphelilerin Taksim'deki otel çevresinde keşif yaptığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına yönelik eylem tehdidine ilişkin "Askeri veya siyasal casusluk" soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, 17 Haziran 2022'de emniyet müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda İran uyruklu Majid Nazire, Alireza Shaboeıdodkanı, Seyedmahmoud Hosseını, Hassan Hashemkhanı, Maryam Mohammadı yakalanmıştı. 29 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Maryam Mohammadı yurt dışına çıkışı yasağı konularak serbest bırakılırken, diğer 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmişti.

Soruşturmanın devamında, ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Taksim'deki ünlü otel çevresinde keşif çalışması yürüten, suikasti gerçekleştirecek kişi ve eylem organize edecek kişilerin tespiti üzerine eylemi organize eden Keyvan Majdzadeh, suikasti gerçekleştirmeyi planlayan Jamal Ghadakchı ve keşif yapan Iman Shoajaeıfard 14 Temmuz'daki operasyonda yakalandı. Operasyonda 3 adet 7,65 mm çapında tabanca, 2 tabancıya takılı siyah renkli lazer, 3 adet susturucu, çok sayıda 7.65 çapında fişeğe ele geçirilerek el konuldu. İran uyruklu 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21 Temmuz'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilerek tutuklandı.