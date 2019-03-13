Son Dakika Haberleri: Taksim'de Otelde Korkunç Olay: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı (1)

Taksim'de Otelde Korkunç Olay: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı (1)

4 dakika önce

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İstanbul DHATaksim'de bulunan bir otelin 8'inci katından merdiven boşluğuna düşen iki kişiden biri öldü.

Taksim'de Otelde Korkunç Olay: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı (1), System.String[]
Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İstanbul DHA

Taksim'de bulunan bir otelin 8'inci katından merdiven boşluğuna düşen iki kişiden biri öldü.

Taksim Meydanı'nda bulunan oteldeki olay saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Otelin 8'inci katından 2 kişi henüz bilinmeyen nedenle merdiven boşluğuna düştü. Otel çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, düşen kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirledi. Alman uyruklu olduğu öğrenilen kadın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:55 Kaynak: DHA

İstanbul, Taksim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Önce Boğazı Kesilen Daha Sonra da Defalarca Bıçaklanan 25 Yaşındaki Kız, Mucizevi Şekilde Hayatta Kaldı Tanzim Satışta 14 bin Ton Ürün Sevkiyatı Gerçekleştirildi

THY'nin Taşınma Sürecinde Yolcular Sabiha Gökçen Havalimanı'na Akın Edecek Hırsızlıktan Tutuklandı, 'Adam Öldürdüm' Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 18:59:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim'de Otelde Korkunç Olay: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]