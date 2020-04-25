Taksim'de polis ekipleri güvercinleri unutmadı - Son Dakika

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Taksim'de polis ekipleri güvercinleri unutmadı
6 saat önce
Taksim'de polis ekipleri güvercinleri unutmadı Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasında yemsiz kalan güvercinleri polis ekipleri aç bırakmadı.
Taksim'de polis ekipleri güvercinleri unutmadı
İSTANBUL - Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasında yemsiz kalan güvercinleri polis ekipleri aç bırakmadı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından sokak hayvanları ve güvercinler de etkilendi. Kısıtlamanın 3'üncü gününde Taksim Meydanı'ndaki güvercinleri Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri unutmadı. Boş kalan meydanda toplanan güvercinlere yem atan polisler, onları aç bırakmadı. Öte yandan polis ekiplerinin sevdiği 'Zeytin'in sevimli halleri dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 02:39 Kaynak: İHA
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