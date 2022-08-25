Taksim'de taksi ve dolmuşlar denetlendi, kurallara uymayanlara ceza yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Taksim'de taksi ve dolmuşlar denetlendi, kurallara uymayanlara ceza yağdı

25.08.2022 09:14
Taksim'de taksi ve dolmuşlar denetlendi, kurallara uymayanlara ceza yağdı

Taksim'de polis ve İBB zabıta ekiplerince, taksi ve dolmuşlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Taksim'de polis ve İBB zabıta ekiplerince, taksi ve dolmuşlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Kurallara uymadığı belirlenen 5 sürücüye ceza yazılırken, araçları da trafikten men edildi.

Taksim'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince taksi ve dolmuşlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Meydanda kurulan denetleme noktasında, araçlar tek tek durdurularak çalışma belgeleri kontrol edildi, kurallara uyulup uyulmadığına bakıldı. Denetimde, 1 taksi sürücüsüne belediye ruhsatı bulunmadığı için, 2 taksi sürücüsüne yolcu seçtiği için, 1 taksi sürücüsüne yolcudan yüksek fiyat istediği için, 1 minibüs sürücüsüne ise belediye ruhsatı kapalı olduğu ve fazla yolcu aldığı için ceza yazıldı. Bu kişilerin kullandıkları araçlar da trafikten men edilip çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

Yolcu seçen taksicinin aracı trafikten men edildi

Denetim yapan ekiplerin yanına gelen bir aile, bindikleri taksiden sürücü tarafından zorla indirildiklerini söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis, o taksi sürücüsünü denetim noktasında durdurdu ve ceza yazarak aracını trafikten men etti. Taksi sürücüsü, aileyi araçtan indirmediğini, araca zorla bindiklerini söylese de ceza kesilmesine ve aracının bağlanmasına engel olamadı. Taksici tarafından araçtan indirildiklerini söyleyen vatandaş ise "Hastaneden çıktık, yürüyorduk. Taksiyi gördük, müşteri indi ve biz bindik. O da, "Ben götüremem, babama gideceğim" dedi. Nereye gideceğimi sormasına gerek yok. Ben müşteriyim, binerim ve giderim" diye konuştu.

Taksi ve dolmuşlara yönelik uygulamaların devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Taksim'de sağanak başladı, vatandaşlar zor anlar yaşadı Taksim'de sağanak başladı, vatandaşlar zor anlar yaşadı Sağanak yağış Taksim'de vatandaşlara zor anlar yaşattı Sağanak yağış Taksim'de vatandaşlara zor anlar yaşattı
Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de taksi ve dolmuşlar denetlendi, kurallara uymayanlara ceza yağdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:59 İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen, Twitter'da infial oluşturdu: Tutuklansın
08:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan ses getiren talimat! AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan olağanüstü zirvede konuşulanlar ortaya çıktı
08:32 Yüksek Seçim Kurulu 53 personel alacak! İşte aranan şartlar...
08:30 Melih Gökçek, "Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz" diyen Şahan Gökbakar'a: Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır
08:18 Seren Serengil'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e sert tepki: Bu çok ağır bir ithamdır derhal özür dilemelidir
07:35 Sağlık Bakanı Koca müjdeyi duyurmuştu! Aile hekimlerine yönelik yeni yönetmelik Resmi Gazete'de
05:33 İstanbul'da yan yola uçan araç ağaca ok gibi saplandı: 5 kişi can verdi
04:27 Darphane'nin Trabzonspor için bastığı hatıra parasındaki "8.şampiyonluk" yazısı Fenerbahçe'nin tepkisi çekti! Ardından "Hata" denilerek özür dilendi
03:24 Beşiktaş'ın İngiliz devinden transfer ettiği Dele Alli İstanbul'a ayak bastı!
03:13 İskoçya'daki temizlik işçileri düşük maaş aldıkları nedeniyle grev yapınca sokaklar çöplüğe döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 09:24:37. #1.13#
SON DAKİKA: Taksim'de taksi ve dolmuşlar denetlendi, kurallara uymayanlara ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement