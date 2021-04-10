Son dakika haberleri: Taksim'de polis ve zabıtadan ortaklaşa korona virüs denetimi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Taksim'de polis ve zabıtadan ortaklaşa korona virüs denetimi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Taksim'de polis ve zabıtadan ortaklaşa korona virüs denetimi İstiklal Caddesi'nde maske ve sigara kuralına uymayan kişilere cezai işlem uygulandı Taksim İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf...

Taksim'de polis ve zabıtadan ortaklaşa korona virüs denetimi İstiklal Caddesi'nde maske ve sigara kuralına uymayan kişilere cezai işlem uygulandı İSTANBUL - Taksim İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistlere maske ve sigara denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde maske ve sigara kuralına uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Beyoğlu ilçe Emniyet müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri kısıtlamadan muaf tutulanlara yönelik Taksim ve İstiklal Caddesinde ortaklaşa denetim gerçekleştirdi. Denetimde kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Beyoğlu zabıtası turistlere yabancı dilde korona virüs kurallarına yönelik uyarılarda bulundu.

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