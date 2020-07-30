Taksim'de polislerden ticari taksilere ve yolcularına maske denetimi - Son Dakika

Taksim'de polislerden ticari taksilere ve yolcularına maske denetimi

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda polis ekipleri ticari taksi sürücüleri ve yolcular üzerinde maske kullanımına dikkat edilip edilmediği üzerine denetim yaptı. Denetimlerde kurala uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı'nda ticari taksi sürücüleri ve yolcularına yönelik korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, ticari taksi sürücülerinin ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Kontroller sırasında ekipler, maskenin nasıl kullanılması gerektiği ve kullanımının önemi üzerine vatandaşlara bilgiler aktardı. Maske kuralına dikkat eden sürücülere yollarına devam ederken, kuralı ihlal eden sürücü ve yolculara ise cezai işlem uygulandı.