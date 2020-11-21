Taksim'de restoranların önü doldu taştı - Son Dakika

Taksim'de restoranların önü doldu taştı

21.11.2020 16:03
Taksim'de restoranların önü doldu taştı, System.String[]

Yeni kısıtlamalar kapsamında restoranlar içeriye müşteri almayıp sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor.

Yeni kısıtlamalar kapsamında restoranlar içeriye müşteri almayıp sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor. Taksim Meydanı'ndaki lokantadan yiyecek alanlar büfelerin önünden ayrılmayıp yemeklerini sokakta ve yere çökerek yerken kalabalık oluşturdu.

Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki dönerciler sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor. Buradaki büfelerden yiyecek, içecek alan kişiler dükkanlarda oturamadığı için ellerindeki yiyecekleri dükkan önünde yerken kalabalık oluştu. Bazı kişilerin de dükkan önünde yere çökerek yemek yedikleri görüldü. Çalışanların uyarısına rağmen uzaklaşmayan kişiler sosyal mesafe kuralına da aldırış etmedi.


- İstanbul
Taksim'de restoranların önü doldu taştı
Taksim'de restoranların önü doldu taştı
Taksim'de restoranların önü doldu taştı
Taksim'de restoranların önü doldu taştı
Taksim'de restoranların önü doldu taştı
Taksim'de restoranların önü doldu taştı

Taksim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Taksim'de restoranların önü doldu taştı - Son Dakika


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Son Dakika

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