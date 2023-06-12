Taksim'de Rus turist bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Taksim'de Rus turist bıçaklanarak öldürüldü

12.06.2023 14:39

Taksim'de Rus turist Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk, 4 kişi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rus turist hayatını kaybetti. Olayın içeriği ile ilgili polisten henüz bilgi gelmedi.

Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi'nde Rus uyruklu Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk ile 4 kişi arasında kavga çıktı. Bu sırada Rus genci kalbinden bıçaklayan saldırganlar kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rus hayatını kaybetti.

Taksim'de Rus turisti bıçaklayarak öldürdüler

"BIÇAĞI SAVURUYORDU"

Olayı görüp yaralı turistin yardımına koşan Hüseyin Yorulmaz, "Karşı sokaktan tartışa tartışa gelirken, diğer kişiyi gördüğümüzde elinde bıçak vardı. Bıçağı savuruyordu. Yerde yatarken biz elbisesini kaldırdığımızda çok fazla kan aktığını gördük. İlk müdahale yapmaya çalıştık" dedi. Olayın içeriği ile ilgili polisten henüz bilgi verilmedi.

Taksim'de Rus turisti bıçaklayarak öldürdüler
Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
  • Necati Kaya: Istanbul gittikce vahim bir hal aliyor. Ayni günde gece yine taksim civarinda bir arap turist gaspcılar tarafindan benzinlige sığındığı halde tabanca ile vurularak öldürüldu. Yine bir gün once yine taksimde bir belcikali turist genc aksam telefonu gaspcilar tarafindan gaspedildi,kendisi bıçaklandı. Carcar öten bir bilen kendi emniyeti icin 1500 kisilik bir ordu ile geziyor. Meksika veya kolombiyaya donüyoruz galiba. Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • Komik Pro: Daha dün aracı olmayan Rus bir aileyi evine bıraktık. O kadar mahçup oldular ki para vermek istediler. Bize ne oluyor? Allah akıl fikir selamet versin. Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
  • Paravan Hesap: Ülkede yaşayan kendi milletimizin insanların can ve mal güvenliği yokken evlat güvenliği yokken turistin nasıl olsun??? Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Beyoğlu, Taksim, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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