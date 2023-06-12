Taksim'de Rus turist bıçaklanarak öldürüldü

Necati Kaya:

Istanbul gittikce vahim bir hal aliyor. Ayni günde gece yine taksim civarinda bir arap turist gaspcılar tarafindan benzinlige sığındığı halde tabanca ile vurularak öldürüldu. Yine bir gün once yine taksimde bir belcikali turist genc aksam telefonu gaspcilar tarafindan gaspedildi,kendisi bıçaklandı. Carcar öten bir bilen kendi emniyeti icin 1500 kisilik bir ordu ile geziyor. Meksika veya kolombiyaya donüyoruz galiba.