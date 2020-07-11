Taksim'de rüzgar nedeniyle mala yola düştü, vatandaşlar panik yaşadı - Son Dakika

Taksim'de rüzgar nedeniyle mala yola düştü, vatandaşlar panik yaşadı

Taksim'de rüzgar nedeniyle mala yola düştü, vatandaşlar panik yaşadı İşçilerin malası yola düşmesine rağmen önlem almadan çalışmaya devam ettiler Rüzgardan dolayı yere düşen mala paniğe sebep oldu Taksim'de çatı tadilatı devam eden bir binada çalışan işçilerin güvenlik önlemi almadan...

Taksim'de rüzgar nedeniyle mala yola düştü, vatandaşlar panik yaşadı

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İşçilerin malası yola düşmesine rağmen önlem almadan çalışmaya devam ettiler

Rüzgardan dolayı yere düşen mala paniğe sebep oldu

İSTANBUL - Taksim'de çatı tadilatı devam eden bir binada çalışan işçilerin güvenlik önlemi almadan görevlerine devam etmeleri kameralar tarafından kaydedildi. Hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı tadilatta rüzgardan dolayı yere düşen mala paniğe sebep oldu.

Olay dün gündüz saatlerinde Beyoğlu Taksim'de bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı kaplaması yapılan bir binada çalışan işçilerin iş güvenliğine dikkat etmedikleri kameralar tarafından kaydedildi.

İş güvenliği yok sayıldı

Gündüz vakti çalışma yapan işçilerin halat ve baret gibi malzemeleri kullanmamaları olabilecek tehlikelere karşı yürekleri ağza getirdi. İşçilerin durumu ciddiye almadan çalışmalarına devam ettikleri görüldü.

Mala yere düştü, panik oluştu

Çatı kaplamasının devam ettiği sırada malanın yere düşmesi de yürekleri ağza getirdi. Yoldan geçen bir kadının üstüne düşen mala korkuya sebep oldu. Kadının bağırmasının üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yere düşen malayı aldı. Polis ekipleri, inşaatta çalışan işçilere de güvenlik önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bina sahipleri gazetecileri tehdit etti

Malanın yere düşmesi ve çalışan işçilerin durumunu haber yapan gazetecileri, bina sahipleri oldukları iddia edilen kişiler tehdit etti.

Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de rüzgar nedeniyle mala yola düştü, vatandaşlar panik yaşadı - Son Dakika
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