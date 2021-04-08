Taksim'de rüzgar ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

Taksimde etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazılarının da şemsiyeleri rüzgarın etkisiyle ters döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul geneli için yağış uyarısı yapılmıştı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, Taksim Meydanı'nda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazılarının da şemsiyeleri rüzgarın etkisiyle ters döndü. - İSTANBUL