Taksim'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

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İstanbul'da dün gece itibariyle duraksayan kar yağışı sabahım erken saatlerinde yeniden etkisini gösteriyor. Gece boyunca aralıklarla yağan ve sabaha karşı şiddetini arttıran kar yağışı Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nden görüntülendi.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonu itibariyle etkili olan kar yağışı dün gece itibariyle hafiflemişti. Gece boyunca aralıklarla yeniden etkili olmaya başlayan kar yağışı sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Yollar ve binalar beyaza bürünmeye başlarken kar yağışı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nden görüntülendi. - İSTANBUL