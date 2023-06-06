Silahla şakalaşmanın bedeli ağır oldu! Bir arkadaşını öldürdü, diğerini hastanelik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Silahla şakalaşmanın bedeli ağır oldu! Bir arkadaşını öldürdü, diğerini hastanelik etti

06.06.2023 12:01

İstanbul Taksim'de bir otoparktaki kulübede ruhsatlı silahıyla şaka maksatlı oynayan adam, yanlışlıkla iki arkadaşını vurdu. Başından vurulan kişi hastanede ölürken, diğeri ise yaralı kurtuldu. Yaşanan panik anları kameralara yansırken gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı.

Dün saat 02.30 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim''''de otopark işleten Mevlüt D. (34) kulübede arkadaşları Bahattin Aktaş (49) ve Mehmet D. (45) ile sohbet etmeye başladı.

ŞAKA YAPAYIM DERKEN 2 ARKADAŞINI DA VURDU

Arkadaşları Mevlüt D.''''ye ruhsatlı tabancası hakkında soru sormaya başladı. O esnada tabancasını çıkartan Mevlüt D. şaka maksatlı oynamaya başladı. O esnada silah yanlışlıkla ateş alınca çıkan kurşun Aktaş''''ın kulağından başına girdi. Çıkan kurşun ise onun yanındaki Mehmet D.''''yi koltuk altından yaraladı. Olayın ardından panik yaşayan Mevlüt D. dışarıya çıkarken, yaralılar ise otomobille Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Taksim''''de Şaka Maksatlı Oynanan Silah Oyunu İki Kişinin Hayatına Mal Oldu

BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Hemen ameliyatta alınan ağır yaralı Bahattin Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Mehmet D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası yaşanan panik anları ise kameralara yansıdı.

TUTUKLANDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, olayı gerçekleştirdiğini itiraf eden Mevlüt D.''''yi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı. Şahsın olaydan sonra panikle aracına binerek yaklaşık 200 metre ileriye gittiğini öğrenen polis, araçta arama yaptı. Yapılan aramada ise bir adet daha ruhsatsız silah daha ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan Mevlüt D., şaka maksatlı silahıyla oynadığı esnada bir anda patlayarak yanlışlıkla arkadaşlarını vurduğunu söylediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Mevlüt D. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "ateşli silahla kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taksim''de Şaka Maksatlı Oynanan Silah Oyunu İki Kişinin Hayatına Mal Oldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • günahkar kisi5: Harbiden CAHİL toplumuz pess artık Cevap Yaz 14 0 Yayından Kaldır
500

Asayiş Büro, Beyoğlu, Taksim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahla şakalaşmanın bedeli ağır oldu! Bir arkadaşını öldürdü, diğerini hastanelik etti - Son Dakika


Son Dakika
00:20 Motorine büyük zam geliyor: 1 lira 36 kuruş
00:16 Araç sahiplerinin keyfi kaçacak! Motorine büyük zam
00:10 Sinan Oğan'dan çok konuşulacak Ümit Özdağ çıkışı: AK Parti'den bakanlık talep etti, karşılanmayınca destek vermedi
00:06 Sinan Oğan'dan çok konuşulacak Ümit Özdağ çıkışı: AK Parti'den bakanlık talep etti, karşılanmayınca destek vermedi
23:52 Meksika'da Metro İstasyonunda Çalışan Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
23:51 Meksika'da metro raylarına düşen görevli elektrik akımına kapılarak öldü
23:49 Fenerbahçe, sezonu kupayla tamamlamak istiyor
23:44 Fenerbahçe'nin 2 yıldızı finalde yok! Maç yerine düğünde oynayacaklar
23:32 HÜDA PAR'dan Selahattin Demirtaş'ın çağrısına yanıt: Bazı şartlar gerçekleşirse belki o eli tutarız
23:28 HÜDA PAR'dan Demirtaş'ın çağrısına yanıt: Bazı şartlar gerçekleşirse belki o eli tutarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2023 01:37:52. #1.12#
SON DAKİKA: Silahla şakalaşmanın bedeli ağır oldu! Bir arkadaşını öldürdü, diğerini hastanelik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement