Taksim'de Selfi Çekinmek Bahanesiyle Turist Kadınlara Taciz Girişimi
32 dakika önce
Taksim'de selfi çekinmek bahanesiyle turist kadınlara taciz girişimiİSTANBUL - Taksim Meydanı'nda yeni yıla dakikalar kala 2 turiste yönelik taciz girişimi yaşandı.
Taksim
'de selfi çekinmek bahanesiyle turist
kadınlara taciz girişimi
İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda yeni yıla dakikalar kala 2 turiste yönelik taciz girişimi yaşandı. Selfie çekmek bahanesiyle etraflarını saran kalabalığı görünce neye uğradığını şaşıran turistlerin imdadına Güven Timleri
yetişti.
Taksim Meydanı'nda yılbaşına dakikalar kala 2 turiste yönelik taciz girişimi yaşandı. İlginç kıyafetleriyle dikkat çeken 2 kadın turistle selfie çekmek istediklerini öne süren kişiler kadınların etrafını sardı. Bir anda etrafını saran kalabalığı görünce neye uğradığını şaşıran turistlerin imdadına Güven Timleri yetişti. Turistler ne olduğunu anlamaya çalışırken Güven Timleri kalabalığı dağıttı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:25 Kaynak: İHA
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