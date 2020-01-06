FIRTINA ve yağmur Taksim'de şemsiyeleriyle yürüyenlere zor anlar yaşattı.
FIRTINA ve yağmur Taksim'de şemsiyeleriyle yürüyenlere zor anlar yaşattı.
İstanbul'da fırtına ve yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda yağmurdan korunmak için şemsiye ile yürüyenler rüzgarla zor anlar yaşadı. Şemsiyeleri kırılanlar ıslanmaktan kurtulamadı. Birçok kırık şemsiye meydana bırakıldı.
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6.1.2020 22:25:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Taksim'de şemsiyelerle savaş - Son Dakika