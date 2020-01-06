Taksim'de şemsiyelerle savaş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksim'de şemsiyelerle savaş - Son Dakika

Taksim'de şemsiyelerle savaş

6 saat önce

FIRTINA ve yağmur Taksim'de şemsiyeleriyle yürüyenlere zor anlar yaşattı.

Taksim'de şemsiyelerle savaş, System.String[]
FIRTINA ve yağmur Taksim'de şemsiyeleriyle yürüyenlere zor anlar yaşattı.

İstanbul'da fırtına ve yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda yağmurdan korunmak için şemsiye ile yürüyenler rüzgarla zor anlar yaşadı. Şemsiyeleri kırılanlar ıslanmaktan kurtulamadı. Birçok kırık şemsiye meydana bırakıldı.


- İstanbul
Şemsi Tebrizi, İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:53 Kaynak: DHA
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