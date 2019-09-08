Taksim'de serbest uçuş heyecanı
1 saat önce
Atatürk Havalimanı'nda 17-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST kapsamında Taksim Meydanı'na kurulan dikey rüzgar tüneli platformuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:50 Kaynak: AA
Atatürk Havalimanı'nda 17-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST kapsamında Taksim Meydanı'na kurulan dikey rüzgar tüneli platformuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Günlük burç yorumları 8 Eylül 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları) Son Dakika: Diyarbakır Başsavcılığından HDP'nin il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Susamam şarkısına eleştiri Milli kick boksçunun yan baktın kavgası cinayetle sonuçlandı! Olay kameralara yansıdı