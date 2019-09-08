Son Dakika Haberleri: Taksim'de serbest uçuş heyecanı
Son Dakika Güncel Haber

Taksim'de serbest uçuş heyecanı

1 saat önce

Atatürk Havalimanı'nda 17-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST kapsamında Taksim Meydanı'na kurulan dikey rüzgar tüneli platformuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk Havalimanı'nda 17-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST kapsamında Taksim Meydanı'na kurulan dikey rüzgar tüneli platformuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Atatürk Havalimanı, Anadolu Ajansı, Taksim, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 8 Eylül 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: Diyarbakır Başsavcılığından HDP'nin il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Susamam şarkısına eleştiri Milli kick boksçunun yan baktın kavgası cinayetle sonuçlandı! Olay kameralara yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 18:15:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim'de serbest uçuş heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]