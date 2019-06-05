Son Dakika Haberleri: Taksim'de serinlemeye çalışan çocuklar süs havuzuna girdi
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Taksim'de serinlemeye çalışan çocuklar süs havuzuna girdi

1 saat önce

İstanbul'da sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

Taksim'de serinlemeye çalışan çocuklar süs havuzuna girdi, System.String[]
İstanbul'da sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

İstanbul'da öğle saatlerinde 27 dereceyi gösteren hava sıcaklığından bunalan çocuklar serinlemek için Taksim Meydanı'nda bulunan elektrikli süs havuzuna girdi. Havuzdaki suya dalıp çıkan çocuklar birbiriyle şakalaşırken, tehlikeye aldırış etmedi.

Tehlikeli ve yasak olmasına rağmen çocuklar, vatandaşların ve turistlerin şaşkın bakışları arasında süs havuzunda yüzerek serinlemeye çalıştı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:22 Kaynak: İHA
Taksim, İstanbul, Güncel
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