Son Dakika Haberleri: Taksim'de sevdiği köpek tarafından ısırılan turist kadın neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Taksim'de sevdiği köpek tarafından ısırılan turist kadın neye uğradığını şaşırdı

1 saat önce

Taksim'de sevdiği köpek tarafından ısırılan turist kadın neye uğradığını şaşırdıİSTANBUL - Beyoğlu Taksim'de turist bir kadın, sevdiği köpek tarafından ısırıldı.

Taksim'de sevdiği köpek tarafından ısırılan turist kadın neye uğradığını şaşırdı

İSTANBUL - Beyoğlu Taksim'de turist bir kadın, sevdiği köpek tarafından ısırıldı. Kadının ısırılma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde meydana geldi. Taksim meydanında yerde yatan sevimli bir köpek turistlerin ilgi odağı oldu. Köpeği seven turistler, birlikte fotoğraf çektirdi. Daha sonra Arap olduğu öğrenilen turist bir kadın, köpeğin yanına gelerek sevmeye çalıştı. Bu sırada köpek, tepki göstererek kadını elinden ısırdı. Bir anda panikleyen kadın geri geri gitmek isterken düştü. Çevredekilerin yardımıyla kaldırılan kadın, taksi ile hastaneye giderek tedavi oldu.

Öte yandan, meydanda yaşayan köpeğe vatandaşların ve turistlerin ilgisi devam etti. Köpek, kendisine su vermeye çalışan bir kadına daha saldırdı. Ancak kadın yara almadan kurtuldu. Turist kadının ısırılma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Taksim'de sevdiği köpek tarafından ısırılan turist kadın neye uğradığını şaşırdı

Taksim, turist, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış halde bulundu
Cani anne, sakat olabileceğini öğrendiği bebeğini hastanenin 16. katından aşağıya attı Masaja giden Tuğba Ekinci'den ilginç çıkış: Erkekler nasıl kadınlardan haz alıyor anlamıyorum Kadın siyasetçinin "çok eşlilik" vaatli seçim afişi büyük tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 10:53:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim'de sevdiği köpek tarafından ısırılan turist kadın neye uğradığını şaşırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]