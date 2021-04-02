Son dakika haberi! TAKSİM'DE SEYYAR SATICILAR KAVGA ETTİ, KENDİLERİNİ GÖRÜNTÜLEYEN GAZETECİLERE SALDIRDI - Son Dakika

Son dakika haberi! TAKSİM'DE SEYYAR SATICILAR KAVGA ETTİ, KENDİLERİNİ GÖRÜNTÜLEYEN GAZETECİLERE SALDIRDI
02.04.2021 15:42
Gelen son dakika haberine göre BEYOĞLU'nda parfüm satan seyyar satıcılar arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin araya girmesi ile son buldu.
BEYOĞLU'nda parfüm satan seyyar satıcılar arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin araya girmesi ile son buldu. O anları görüntüleyen gazetecilere saldıranlar karakola götürüldü.
Olay, öğle saatlerinde Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parfüm sattıkları öğrenilen seyyar satıcılar arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, vatandaşlar olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Polis ekipleri kavga eden tarafları güçlükle ayırırken, yaralanan olmadı. Kavga eden satıcılar, daha sonra da kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmaya başladı. Polis ekipleri müdahalede bulundu, saldıranları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
Son Dakika Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi Şarkıcı Ege'nin büyük şansızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı