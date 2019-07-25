Son Dakika Haberleri: Taksim'de sıcaktan bunalan güvercine belediye işçisinden yardım eli
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Taksim'de sıcaktan bunalan güvercine belediye işçisinden yardım eli

1 saat önce

Taksim'de sıcaktan bunalan güvercine belediye işçisinden yardım eli Taksim Meydanı'nda görevli temizlik personeli, güvercine elleri ile su içirdiİSTANBUL - Taksim Meydanı'nda belediyeye bağlı çevre temizlik personeli olan bir kişi sıcaktan bunalan güvercine yardım eli uzattı.

Taksim'de sıcaktan bunalan güvercine belediye işçisinden yardım eli
Taksim Meydanı'nda görevli temizlik personeli, güvercine elleri ile su içirdi
İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda belediyeye bağlı çevre temizlik personeli olan bir kişi sıcaktan bunalan güvercine yardım eli uzattı. Temizlik personelinin güvercine elleriyle su içirdiği anlar görenlerin içini ısıttı.
Son günlerde sıcaklıkların yüksek olmasından dolayı bunalan hayvanlara vatandaşlardan yardım eli gelmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Taksim Meydanı'nda yaşandı. Belediyede görevli olan bir temizlik personeli havuz kenarında duran bir güvercinin rahatsızlandığını fark etti. Daha sonra güvercinin sıcak havadan dolayı bunaldığını ve su içmediğini anlayan görevli elleri ile güvercine su verdi. Temizlik personelinin yardımıyla havuzdan su içen güvercin gezintisine devam etti.
Temizlik görevlisi ise işine devam etti.
Taksim'de sıcaktan bunalan güvercine belediye işçisinden yardım eli
İstanbul Taksim Meydanı, Taksim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:05 Kaynak: İHA
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