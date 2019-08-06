Taksim'de sıcaktan bunalan köpeğin havuz keyfi
50 dakika önce
Taksim'de sıcak havadan bunalan "Paşa" isimli bir köpeğin, meydanda bulunan süs havuzunda oynaması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Taksim Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:20 Kaynak: AA
'de sıcak havadan bunalan "Paşa" isimli bir köpeğin, meydanda bulunan süs havuzunda oynaması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Taksim Meydanı'nda sıcaktan bunalan "Paşa" adlı bir köpek, süs havuzuna girerek oynadı.
Meydandaki metalik 2 süs havuzunda oynayan köpeği gören vatandaşlar ve bazı turistler, fotoğraf ve video çekti. Kalabalığın ilgisi üzerine polis ekipleri gelerek, anonsla kalabalığın dağılması ve Paşa isimli köpeğin de sahibi tarafından havuzdan alınması yönünde uyarıda bulundu.
Sahibi tarafından havuzdan çıkarılan köpek, Taksim Meydanı'nda renkli görüntülerin yaşanmasına sebep oldu.
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