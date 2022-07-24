Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hafta sonu sıcaklıklar artarken, Taksim'de vatandaşlar serinlemek için farklı yollar denedi. İstanbul öğle saatlerinde aşırı sıcak havanın etkisi altına girdi. Yükselen sıcaklık nedeniyle Taksim'de bunalan vatandaşlar serinlemek için farklı yollar denedi. Vatandaşlardan bazıları kendilerini gölgenin altına atarak, bazıları da su içerek serinlemeye çalıştı. Taksim Meydanı'nda sıcaktan bunalan turistler ise şemsiyeyle dolaşarak güneşten korunmaya çalıştı. Bir turistin ise sıcaktan bunalan köpeğine su vermesi renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Taksim, su, Genel, Son Dakika

Son Dakika › Genel › Taksim'de sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollara başvurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.