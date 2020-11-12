Taksim'de "sigara yasağı" denetimde ilginç anlar: "İçmiyordum kokusunu alıyordum" - Son Dakika

Taksim'de "sigara yasağı" denetimde ilginç anlar: "İçmiyordum kokusunu alıyordum"

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklanmasının ardından Taksim İstiklal Caddesi üzerinde kaymakamlık, polis ve zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi. Denetimde sigara içerken yakalanan bir vatandaşın, "İçmiyordum kokusunu alıyordum" demesi pes dedirtti. Cadde üzerinde maske takmayan ve sigara içen kişilere 900'şer lira idari para cezası kesildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı. Bu kapsamda denetimlere hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim İstiklal Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli'nin de katıldığı denetimlerde, maskesini indiren veya takmayan vatandaşlar uyarıldı. Uyarılara rağmen maske takmayan ve sigara içen vatandaşlara ise "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 900 lira idari para cezası kesildi.

"İçmiyordum kokluyordum"

Denetimler kapsamında sigara içerek İstiklal Caddesinde dolaşan bir genç, polisi görünce maskesini kapattı. Ancak sigarayı atmayan genç, polis ekiplerinin denetimine takıldı. Polisin durdurduğu gencin sigarayı attıktan sonra, "İçmiyordum kokusunu alıyordum" demesi pes dedirtti. Gence ve arkadaşlarına 900 lira para cezası kesildi. Cadde üzerinde maskesiz dolaşan 4 yabancı uyruklu turist ise uyarıldıktan sonra maske taktılar. Turistlere de idari para cezası uygulandı.