Taksim'de skandal görüntüler! 2 genç şortlarını indirip kendilerini böyle kayda aldı - Son Dakika

Taksim'de skandal görüntüler! 2 genç şortlarını indirip kendilerini böyle kayda aldı

Son Güncelleme: 11.09.2023 09:53

İstanbul'un en kalabalık semti olan Taksim'de 2 genç şortlarını indirip o anları kayda aldı. Gençlerin cep telefonuna poz verdikleri anları ise başka bir vatandaş tarafından görüntülendi.

İstanbul Taksim'de kaydedilen bir görüntü infial yarattı.İki şahıs şortlarını indirip, cep telefonu kamerasına pozverirken görüntülendi.

SOKAK ORTASINDA ŞORTLARINI İNDİRDİLER

Gece saatlerinde gerçekleşen olayda, Taksim Camii'nin yan sokağında bulunan iki genç çektikleri fotoğraflarla dikkat çekti. Şahıslar şortlarını yarıya kadar indirip, kendilerini kayda aldı.

Taksim'de skandal görüntüler! 2 genç şortlarını indirip kendilerini böyle kayda aldı

TEPKİLERE NEDEN ODU

Söz konusu görüntüler çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, video sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Taksim'de skandal görüntüler! 2 genç şortlarını indirip kendilerini böyle kayda aldı

Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim'de skandal görüntüler! 2 genç şortlarını indirip kendilerini böyle kayda aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim'de skandal görüntüler! 2 genç şortlarını indirip kendilerini böyle kayda aldı - Son Dakika
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