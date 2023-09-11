İstanbul Taksim'de kaydedilen bir görüntü infial yarattı.İki şahıs şortlarını indirip, cep telefonu kamerasına pozverirken görüntülendi.
Gece saatlerinde gerçekleşen olayda, Taksim Camii'nin yan sokağında bulunan iki genç çektikleri fotoğraflarla dikkat çekti. Şahıslar şortlarını yarıya kadar indirip, kendilerini kayda aldı.
Söz konusu görüntüler çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, video sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Son Dakika › Güncel › Taksim'de skandal görüntüler! 2 genç şortlarını indirip kendilerini böyle kayda aldı - Son Dakika