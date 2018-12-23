Son Dakika Haberleri: Taksim'de Soğukta Üşüyen Evsiz Vatandaşa Zabıtadan Yardım Eli

Taksim'de Soğukta Üşüyen Evsiz Vatandaşa Zabıtadan Yardım Eli

20 dakika önce

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bir bankta uyumaya çalışan evsiz vatandaşın görüntüleri yürekleri burktu.

Taksim'de Soğukta Üşüyen Evsiz Vatandaşa Zabıtadan Yardım Eli, System.String[]
Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bir bankta uyumaya çalışan evsiz vatandaşın görüntüleri yürekleri burktu. Durumu gören Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşa yardım ederek soğukta dışarıda kalmaktan kurtardı.

Taksim Meydanı'nda soğukta bankta yatan evsiz bir vatandaşın yürekleri sızlatan görüntüleri kameralara yansıdı. Meydanda bulunan bankta kendinden geçmiş bir halde yatan Dindar Acar'ı gören Beyoğlu Zabıta ekipleri, vatandaşın yanına giderek onu barınma evine götürmek istediklerini söyledi. Başlangıçta ekiplerle gitmek istemeyen şahıs, zabıtanın, "Bak orada yatacak yer var. Bütün ihtiyaçların karşılanır. Bak hava çok soğuk. Aç mısın? Seni götürelim, yemek yedirelim" demesi üzerine "Açım" diyerek ekiplerle birlikte gitmeyi kabul etti.

Üzerinde kimlik bulunmayan şahıs, yanındaki bir mont ve bir poşet ile zabıta ekiplerinin aracına bindi. Zabıta ekipleri ise "Bir şeye ihtiyacın olursa biz her zaman buradayız. 24 saat bulabilirsin" diyerek evsiz vatandaşa yardım etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:09 Kaynak: İHA

Zabıta, Beyoğlu, Taksim, Güncel
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