Taksim'de sokağa çıkan gence ceza - Son Dakika

Taksim'de polis ve zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Ekipler 20 yaş altına sokağa çıkma yasağına uymayan gençlere para cezası kesti.

Taksim Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ile sivil ve resmi polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Ekipler İstiklal Caddesi'nde bekleyerek maskesiz dolaşanları uyarıp cadde içinde tutmadı. Ayrıca 20 yaş altına sokağa çıkma yasağına uymayan bazı gençlere idari para cezası uygulandı. Bazı vatandaşlar polis karşısında şaşkınlığa uğrarken, bazıları da tepki gösterdi.

Kedilere mama vermek ve yürüyüş yapmak için dışarıda olduğunu ifade eden 19 yaşındaki İsmail Erik, "Maskem var. 19 yaşındayım. 20 yaşından küçük olduğum için ceza yazdılar. Ama sokağa da çıkmam gerekiyor. Yürüyüş yapmam lazım. Ayağımda zaten sıkıntı var. Onun dışında kedileri besliyoruz dışarıda. Mama veren olmadığı için onlara mama veriyoruz. Ceza aldık. Ne kadar ceza yazıldığını bilmiyorum" diye konuştu.

(Sümer Avcı/İHA)