Duyarlı vatandaşların dikkati evsizleri donmaktan kurtardı - Son Dakika

Ülke genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi, kalacak yeri olmayan evsiz vatandaşların yaşam koşullarını zorlaştırdı. Kendilerini soğuktan korumak için kapalı alanlara sığınan evsizler, yurdun birçok noktasında benzer manzaralara sebep oldu.

İstanbul Taksim'de bulunan tünel alt geçidinde de evsizlerin metro girişi önünde kendilerine yer yaparak orada kaldıkları görüldü. Duyarlı vatandaşların durumu yetkililere haber vermesi üzerine polis ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti.

Ekipler, tünelde kalan evsizlerine yanlarına giderek kendilerini uyandırdı. Sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar araçlara bindirilerek, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından bir otele yerleştirildi. Evsizlerden geriye kalan eşyalar temizlik ekipleri tarafından kaldırılarak çöp araçlarına yüklendi.