İstiklal'de infial yaratan görüntülere imza atan yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstiklal'de infial yaratan görüntülere imza atan yabancı uyruklu şahıs yakalandı

21.11.2022 08:27

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği hain saldırının ardından internete düşen bir video tartışma yarattı. 3 yabancı uyruklu şahsın ellerindeki poşeti göstererek Arapça konuşma yaptığı, vücut dili ile toplumda infial yaratacak tarzda eylemlerde bulunduğunu tespit eden ekipler şüphelilerden bir kişiyi Beyoğlu'nda kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan videoda Taksim İstiklal Caddesi üzerinde 3 kişinin ellerindeki poşeti göstererek Arapça konuşma yaptığı, vücut dili ile toplumda infial yaratacak tarzda eylemlerde bulunduğunu tespit etti.

KALDIĞI OTELDE GÖZALTINA ALINDI

Paylaşılan video üzerine harekete geçen ekipler şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler şüphelilerden A.A.'yı Beyoğlu'nda kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı.

İstiklal Caddesi'nde infial yaratacak tarzda video çeken yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı

PATLAMADAN ÖNCE ÇEKİLMİŞ

Videoda yer alan kişilerin sosyal medya hesaplarını inceleyen polis, şüphelilerin başka bir sosyal medya platformunda aynı görüntülerle, aynı yerde ve aynı kıyafetlerle 06.11.2022 tarihinde video paylaşımı yaptıklarını belirledi. 13.11.2022 tarihinde İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen patlamayla alay eder gibi bir düşünce oluşturan videonun patlamadan önce 06.11.2022 tarihinde çekilerek paylaşıldığı anlaşıldı.

İstiklal Caddesi'nde infial yaratacak tarzda video çeken yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı

SALDIRIYLA HERHANGİ BİR İLGİLERİ TESPİT EDİLMEDİ

Ayrıca videoda görülen şapkalı F.R.'nin 08.11.2022 ve A.O.'nun 10.11.2022 tarihlerinde ülkeden çıkış yaptıkları, bu sebeple ilgili videonun İstiklal Caddesi'ndeki patlama olayıyla ilgisinin olmadığı ortaya çıktı. Konu ile ilgili yakalanan A.A.'nın işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Taksim'i kana bulayan teröristlerin WhatsApp yazışmaları gün yüzüne çıktı! Taksim'i kana bulayan teröristlerin WhatsApp yazışmaları gün yüzüne çıktı! Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin yaşanan son gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin yaşanan son gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal'de infial yaratan görüntülere imza atan yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:55 Meteorolojiden 17 ile sarı ve turuncu kodlu uyarılar! Fırtına bu kez fena geliyor
08:51 Katar ve Ekvador arasındaki 2022 Dünya Kupası açılış maçında tarih tersten yazıldı
08:47 Danla Bilic'ten eski sevgilisi Kubilay Aka'ya gönderme: Bitenlere yer açın ki yenisi gelsin
08:46 Pençe-Kılıç değerlendirmesinde bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye hadsiz tehdit!
08:28 Hem AB hem de NATO üyesi olan Avrupa ülkesi Bayraktar SİHA için talepte bulundu
08:20 Hıncal Uluç'un ölümü sonrası spor ve siyaset dünyasından peş peşe taziye mesajları yayımlandı
06:22 Bartın'da alevler geceyi aydınlattı! Orman yangınıyla ilgisi olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı
03:10 İstiklal'de infial yaratan görüntülere imza atan yabancı uyruklu şahıs yakalandı
01:30 Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
00:59 Gazeteci Hıncal Uluç, 83 yaşında yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2022 09:16:18. #1.13#
SON DAKİKA: İstiklal'de infial yaratan görüntülere imza atan yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement