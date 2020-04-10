Taksim'de sosyal mesafeli tören - Son Dakika

Taksim'de sosyal mesafeli tören
6 saat önce
TÜRK Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.
TÜRK Polis
Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası Taksim Cumhuriyet Anıtı
'nda düzenlenen törenle kutlandı. Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu. Tören, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapıldı.
Polis Haftası çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve polis müdürleri, sabah saatlerinde Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Düzenlenen törende Çalışkan haricindeki müdürlerin maske taktığı görüldü. Törene katılanların sosyal mesafe kuralına uyarak aralıklarla durduğu görüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören sona erdi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:01 Kaynak: DHA
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