Son Dakika Haberleri: Taksim'de Şüpheli Çanta Paniği

Taksim'de Şüpheli Çanta Paniği

1 saat önce

Taksim'de şüpheli çanta paniğiİSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir iş yerinin yanına bırakılan çanta paket, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.

Taksim'de şüpheli çanta paniği

İSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir iş yerinin yanına bırakılan çanta paket, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan kağıt parçaları çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:20 Kaynak: İHA

Beyoğlu, İstiklal Caddesi, Taksim, 3. Sayfa
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