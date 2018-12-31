Taksim'de Şüpheli Çanta Paniği
1 saat önce
Taksim'de şüpheli çanta paniğiİSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir iş yerinin yanına bırakılan çanta paket, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.
Taksim
'de şüpheli çanta paniği
İSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi
'nde bir iş yerinin yanına bırakılan çanta paket, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan kağıt parçaları çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:20 Kaynak: İHA
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