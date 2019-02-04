Taksim'de Şüpheli Çanta Paniği
14 dakika önce
Taksim'de şüpheli çanta paniğiİSTANBUL- Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta bulundu.
Taksim'de şüpheli çanta paniği
İSTANBUL- Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:10 Kaynak: İHA
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