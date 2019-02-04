Son Dakika Haberleri: Taksim'de Şüpheli Çanta Paniği

Taksim'de Şüpheli Çanta Paniği

14 dakika önce

Taksim'de şüpheli çanta paniğiİSTANBUL- Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta bulundu.

Taksim'de Şüpheli Çanta Paniği, System.String[]
Taksim'de şüpheli çanta paniği

İSTANBUL- Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:10 Kaynak: İHA

Taksim, 3. Sayfa
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