Taksim'de Suriyeli Şahıs İki Kadını Taciz Etti
30 dakika önce
Taksim'de Suriyeli şahıs iki kadını taciz ettiİSTANBUL - 2019'un ilk dakikalarında Taksim Meydanı'nda Suriye uyruklu bir şahıs 2 kadını taciz etti.
Taksim
'de Suriyeli şahıs iki kadını taciz etti
İSTANBUL - 2019'un ilk dakikalarında Taksim Meydanı'nda Suriye uyruklu bir şahıs 2 kadını taciz etti.
2019'un ilk dakikalarında Taksim Meydanı'nda taciz olayı yaşındı. İddiaya göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 23 yaşındaki M.Z. isimli şahıs 2 kadını taciz etti. Şahıs, Meydanda bulunan Güven Timleri
tarafından gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:59 Kaynak: İHA
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