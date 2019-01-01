Son Dakika Haberleri: Taksim'de Suriyeli Şahıs İki Kadını Taciz Etti

Taksim'de Suriyeli Şahıs İki Kadını Taciz Etti

30 dakika önce

Taksim'de Suriyeli şahıs iki kadını taciz ettiİSTANBUL - 2019'un ilk dakikalarında Taksim Meydanı'nda Suriye uyruklu bir şahıs 2 kadını taciz etti.

Taksim'de Suriyeli şahıs iki kadını taciz etti

İSTANBUL - 2019'un ilk dakikalarında Taksim Meydanı'nda Suriye uyruklu bir şahıs 2 kadını taciz etti.
2019'un ilk dakikalarında Taksim Meydanı'nda taciz olayı yaşındı. İddiaya göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 23 yaşındaki M.Z. isimli şahıs 2 kadını taciz etti. Şahıs, Meydanda bulunan Güven Timleri tarafından gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:59 Kaynak: İHA

Suriye, Taksim, Genel
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