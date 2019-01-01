Son Dakika Haberleri: Taksim'de Taciz Girişimi Güven Timleri Tarafından Böyle Engellendi

Taksim'de Taciz Girişimi Güven Timleri Tarafından Böyle Engellendi

1 saat önce

Taksim'de taciz girişimi güven timleri tarafından böyle engellendi Tacizciler yılbaşında da boş durmadıİSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde yürüyen iki genç kıza yaklaşan tacizciler son anda güven timleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Taksim'de taciz girişimi güven timleri tarafından böyle engellendi
Tacizciler yılbaşında da boş durmadı

İSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde yürüyen iki genç kıza yaklaşan tacizciler son anda güven timleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Taksim'de yılbaşı kutlamalarında olumsuzluk yaşanmazken, tacizciler de güven timlerinin sıkı takibindeydi. İstiklal Caddesi'nde yürüyen iki genç kıza iki genç yaklaştı. Genç kızları rahatsız etmeye başlayan şahıslar güven timleri tarafından fark edildi. Genç kızlara yaklaşan şahıslar güven timleri tarafından gözaltına alındı. O anlar ise kameralarca saniye saniye yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:53 Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, Genç, Taksim, 3. Sayfa
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