Son Dakika Haberleri: Taksim'de Tacizler İşbaşındaydı: Gözaltına Alındılar

Taksim'de Tacizler İşbaşındaydı: Gözaltına Alındılar

46 dakika önce

Taksim Meydanı'nda 2019'un ilk dakikalarında 2 kadını taciz eden şahıs gözaltına alındı.

Taksim'de Tacizler İşbaşındaydı: Gözaltına Alındılar, System.String[]
Taksim Meydanı'nda 2019'un ilk dakikalarında 2 kadını taciz eden şahıs gözaltına alındı. 2019'un ilk dakikalarında Taksim Meydanı'nda taciz olayı yaşındı. İddiaya göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 23 yaşındaki M.Z. isimli şahıs 2 kadını taciz etti. Şahıs, Meydanda bulunan Güven Timleri tarafından gözaltına alındı.

(İsmail Coşkun-Murat Ergin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:46 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki Trump, Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Konuya Son Noktayı Koydu!

Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti 2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 02:32:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim'de Tacizler İşbaşındaydı: Gözaltına Alındılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]