Taksim'de Tacizler İşbaşındaydı: Gözaltına Alındılar
46 dakika önce
Taksim Meydanı'nda 2019'un ilk dakikalarında 2 kadını taciz eden şahıs gözaltına alındı.
Taksim
Meydanı'nda 2019'un ilk dakikalarında 2 kadını taciz eden şahıs gözaltına alındı. 2019'un ilk dakikalarında Taksim Meydanı'nda taciz olayı yaşındı. İddiaya göre, Suriye
uyruklu olduğu öğrenilen 23 yaşındaki M.Z. isimli şahıs 2 kadını taciz etti. Şahıs, Meydanda bulunan Güven Timleri
tarafından gözaltına alındı.
(İsmail Coşkun-Murat Ergin/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:46 Kaynak: İHA
İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki
Trump, Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Konuya Son Noktayı Koydu!
Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti
2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı