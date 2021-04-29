Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücüsü çılgına döndü - Son Dakika

TAKSİM Meydanı'nda polisin bağladığı taksi çekici aracından düştü. Taksinin ön tarafında ciddi hasar oluşurken, olayı duyup gelen taksi şoförü aracını o halde görünce çılgına döndü.

Sıraselviler Caddesi üzerinde trafik polisleri durdurdukları taksiyi bir eksiklik nedeniyle trafikten men etti. Bir süre sonra gelen çekicinin arkasına alınarak çekilen taksi çekiciden düştü. Kaza nedeniyle taksinin ön tarafında hasar oluştu. Taksiyi düşüren çekici üstündeki diğer taksi ile yoluna davam etti. Olayı duyup gelen taksinin sürücüsü aracını o halde görünce adeta çılgına döndü.