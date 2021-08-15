Üye Girişi
Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği - Son Dakika

Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği

15.08.2021 09:37

Fatih Vezneciler'den taksiye binen yabancı uyruklu uyruklu turist, Taksim'de ineceği esnada içerisinde 20 bin lira olan çantasını koltuğa düşürdü.

Fatih Vezneciler'den taksiye binen yabancı uyruklu uyruklu turist, Taksim'de ineceği esnada içerisinde 20 bin lira olan çantasını koltuğa düşürdü. Çantanın unutulduğunu fark eden taksici Yüksel Köroğlu, soluğu Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği'nde aldı. Burada turistle karşılaşan taksici, sevinçten kendisine sarılan gence parayı eksiksiz teslim etti. Gençte taksiciye bu insanlığı karşılığında 250 lira ödül verdi.

Yabancı uyruklu uyruklu Ecratullah Sattari, Fatih Vezneciler'den dün sabah saatlerinde Taksi Sürücüleri Birliği (TSB) üyesi Yüksel Köroğlu'nun 34 TJY 74 plakalı taksisine bindi. Ardından Köroğlu genci istediği yer olan Taksim'e bıraktı. Köroğlu ardından başka bir müşteriyi aracına alarak Kasımpaşa'ya gitti. Müşteri indikten sonra Köroğlu dikiz aynasından bir çantanın olduğunu fark etti. Son inen müşterilerin olduğunu sanan Köroğlu peşlerinden giderek onlara sordu. Ancak kendilerine ait olmadıklarını söylemleri üzerine Köroğlu, çantayı alarak yabancı uyruklu genci aldığı ve bıraktığı noktalara gitti. Buralarda dakikalarca bekleyen Köroğlu gence ulaşamayınca soluğu Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği'nde aldı. Taksici buraya geldiğinde kapıda kendisini yabancı uyruklu genç Sattari karşıladı. Taksici Köroğlu'nu görür görmez sevinçle boynuna atlayan genç, hem taksiciye hem de emniyet güçlerine teşekkür etti. Taksiciden parayı eksiksiz teslim alan genç, 250 lira da ödül verdi. Genç ardından karakoldan ayrıldı.

"Taksim karakolu sayesinde birbirimizi bulduk"

Olayla ilgili konuşan TSB üyesi taksici Yüksel Köroğlu, "2 yıldır bu işi yapıyorum ilk kez böyle bir şeye şahit oldum. Sabah saatlerinde Veznecilerden bir misafir aldım var Taksim'e geldim. Sonra onları bırakıp başka bir misafir alarak Kasımpaşa tarafından geçtim. Onu da bıraktıktan sonra aynaya bakınca arka koltukta bir çanta olduğunu gördüm. En son inenlere ait zannettim ancak onlar bizim değil deyince ilk müşterimin olduğunu anladım. Parayı ulaştırmak için iletişim bilgisini bulmak amaçlı hemen çantayı açtım ve içerisinde para ile elbise gördüm. Tabi hemen tedirginlik yaşadım, rahat olamadım. Parayı saydım ve 20 bin lira olduğunu gördüm. Para bende olduğu için çalışmayı bıraktım ve parayı nasıl ulaştırabilirimin peşine düştüm. Önce Vezneciler'e gittim ancak kimseyi bulamadım. Taksim'de onları bıraktığım yere gittim ancak orada da bulamadım" dedi.

"Çok sevindiler ve boynuma atladılar"

Köroğlu, "Sonra bu durumu Taksi Sürücüleri Birliği ailesiyle paylaştım, aramızda yaptığımız istişareler sonucunda Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine gitmeye karar verdik. Karakolun kapısına geldiğimde turist arkadaşlarla orada karşılaştık. Onlarında beni aradığını öğrendim, çok sevindiler ve hemen boynuma atladılar. Murat komiserle birlikte paraları sayıp kendilerine teslim ettik. Çok mutlu oldular bende onlar kadar mutlu oldum. Benim için mutlu biten bir gün oldu, bana bulundukları ikramla da arkadaşlıklarımla yemeğe gittim" diye konuştu.

Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği
Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği
Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği
Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği
Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği
Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği
Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği
Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği
Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği

Vezneciler, Köroğlu, Taksim, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lübnan'da patlama! Akaryakıt tankeri patladı: en az 20 ölü, 79 yaralı 10:02 Lübnan'da patlama! Akaryakıt tankeri patladı: en az 20 ölü, 79 yaralı Eski hafif siklet şampiyonu Khabib Nurmangomedov, profesyonel futbolcu oldu 09:37 Eski hafif siklet şampiyonu Khabib Nurmangomedov, profesyonel futbolcu oldu Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş 09:01 Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü 08:58 Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü Eskişehirsporlu futbolcu ile kız arkadaşı motosiklet kazası geçirdi! Futbolcu yaralandı, kız arkadaşı hayatını kaybetti 08:54 Eskişehirsporlu futbolcu ile kız arkadaşı motosiklet kazası geçirdi! Futbolcu yaralandı, kız arkadaşı hayatını kaybetti Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı 00:01 Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı
Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm 22:14 Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı 19:54 Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı

Son Dakika Haberleri
10:04 Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Katar takımı Al Arabi ile anlaştı
10:02 Lübnan'da patlama! Akaryakıt tankeri patladı: en az 20 ölü, 79 yaralı
09:44 Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı
09:37 Eski hafif siklet şampiyonu Khabib Nurmangomedov, profesyonel futbolcu oldu
09:18 Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı
08:59 Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinde son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var
08:58 Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü
08:56 Son Dakika: ABD, Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı
08:55 Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar
08:53 Eskişehirsporlu futbolcu ile kız arkadaşı motosiklet kazası geçirdi! Futbolcu yaralandı, kız arkadaşı hayatını kaybetti
Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Katar takımı Al Arabi ile anlaştı Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Katar takımı Al Arabi ile anlaştı         
10:04
Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı         
09:45
Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı         
09:19
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinde son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinde son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var         
08:59
Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar         
08:55
Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi         
02:09
Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı         
22:27
Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi         
21:08
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere         
17:33
"Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü         
16:57
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı         
15:35
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi         
10:51
Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 10:09:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement