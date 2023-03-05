TAKSİM'DE TAKSİCİYLE TURSİT YOLCU ARASINDAKİ ÜCRET TARTIŞMA - Son Dakika
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TAKSİM'DE TAKSİCİYLE TURSİT YOLCU ARASINDAKİ ÜCRET TARTIŞMA

05.03.2023 09:50

BEYOĞLU Taksim'de turist yolcu ile taksici arasında indi bindi ücreti nedeniyle yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU Taksim'de turist yolcu ile taksici arasında indi bindi ücreti nedeniyle yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Taksim Meydan'da 3 Mart Cuma günü gece saatlerinde meydana geldi. Taksim'den taksiye binen kadın turist kısa süre sonra inmek istedi. Taksi şoförü alt geçitte otomobili durdurdu. Taksici kısa mesafenin ücretinin 40 llira olduğunu söyledi. Kadın ise taksimetrede 17 lira yazdığını ve taksimetrede yazan ücreti vereceğini söyledi. Bunun üzerine müşteri ile taksici tartışmaya başladı. Taksi şoförü tartışma anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: TAKSİM'DE TAKSİCİYLE TURSİT YOLCU ARASINDAKİ ÜCRET TARTIŞMA - Son Dakika
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