Taksim'de ticari taksi denetiminde ceza yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Taksim'de ticari taksi denetiminde ceza yağdı

01.04.2022 17:07
Taksim'de ticari taksi denetiminde ceza yağdı

Taksim'de gerçekleştirilen denetimde kurallara uymadıkları tespit edilen 74 taksi sürücüsüne toplam 21 bin 474 Türk Lirası ceza kesilirken, 4 adet araç da trafikten men edildi.

Taksim'de gerçekleştirilen denetimde kurallara uymadıkları tespit edilen 74 taksi sürücüsüne toplam 21 bin 474 Türk Lirası ceza kesilirken, 4 adet araç da trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Taksim'de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Kısa mesafe yolcu seçme, turist seçme, taksimetre açmama gibi konulara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde taksicilerin belgeleri de kontrol edildi. Belgeleri eksik olan kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında bir ticari taksi sürücüsünün belgelerinin eksik olduğu belirlendi. Hatalı olduğunu kabul eden taksi sürücüsü cezadan kurtulamadı. Kurallara uymadıkları belirlenen 74 taksi sürücüsüne toplam 21 bin 474 Türk Lirası ceza kesilirken, 4 adet araç da trafikten men edildi. - İSTANBUL

Taksim'de ticari taksi denetiminde ceza yağdı
Taksim'de ticari taksi denetiminde ceza yağdı
Taksim'de ticari taksi denetiminde ceza yağdı
Taksim'de ticari taksi denetiminde ceza yağdı
Taksim'de ticari taksi denetiminde ceza yağdı
Taksim'de ticari taksi denetiminde ceza yağdı
Taksim'de ticari taksi denetiminde ceza yağdı
Taksim'de ticari taksi denetiminde ceza yağdı
Taksim'de ticari taksi denetiminde ceza yağdı

YORUMLAR
500
Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı Annesinin aracıyla drift atan gence trafik polisi sürprizi Annesinin aracıyla drift atan gence trafik polisi sürprizi

Türk Lirası, Tragger, Taksim, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de ticari taksi denetiminde ceza yağdı - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Süleyman Soylu, Akşener'i eleştirdi: 6 ay bakanlık yapmış birisi konuşuyor
17:22 Bigadiç Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 liraya yükseltildi
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
16:56 Tüm dünya bu zirveye odaklandı! Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
16:54 Osmanlı döneminin "Sadaka taşı" uygulaması teknolojiye uyarlandı!
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 17:38:37. #1.13#
SON DAKİKA: Taksim'de ticari taksi denetiminde ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement