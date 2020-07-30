Taksim'de ticari taksilerde maske denetimi - Son Dakika

Taksim Meydanı'nda polis ekipleri, ticari taksilerde maske denetimi yaptı. Denetimlerde kurala uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı'nda ticari taksi sürücüleri ve yolcularına yönelik korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, ticari taksi sürücülerinin ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Kontroller sırasında ekipler, maskenin nasıl kullanılması gerektiği ve kullanımının önemi üzerine vatandaşlara bilgiler aktardı. Maske kuralına dikkat eden sürücüler yollarına devam ederken, kuralı ihlal eden sürücü ve yolculara ise cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL